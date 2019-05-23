Сборная России по хоккею сегодня, 23 мая, сыграет на чемпионате мира в Словакии первый матч в рамках серии плей-офф. Соперником команды России в четвертьфинале станет сборная Соединенных Штатов Америки.

Встреча пройдет в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы. Начало матча назначено на 17:15 по московскому времени.

На групповом этапе сборная России одержала семь побед из семи, обыграв хоккейные команды таких стран, как Норвегия, Австрия, Чехия, Швейцария, Швеция, Латвия и Италия. За семь игр подопечные Ильи Воробьева забросили соперникам 36 шайб, пропустив семь — это лучший результат на турнире.

Сборная США финишировала в своей группе на четвертом месте, набрав за семь матчей 14 очков. На групповом этапе американцы уступили хозяевам турнира словакам и лидерам группы канадцам.