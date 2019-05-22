Традиционный юношеский турнир по дзюдо памяти Заслуженного тренера России Анатолия Рахлина состоится в Петербурге 23 мая. Старт соревнованиям будет дан в 10:00 мск во Дворце спорта «Юбилейный».

Участниками турнира станут спортсмены из двадцати стран. Среди них Азербайджан, Белоруссия, Германия, Греция, Грузия, ДНР, Израиль, Латвия, Литва, Молдавия, Монголия, Нидерланды, Сербия, Россия, Туркменистан, Узбекистан, Франция, Эстония, США и Япония. Некоторые представят по две команды.

Медали будут разыграны в девяти весовых категориях у юношей и в семи — у девочек. Самая легкая категория — до 37 кг, самая тяжелая — свыше 66 кг. Турнир пройдет уже в восьмой раз. Самый первый прошел еще при жизни Рахлина в 2012 году.

После торжественной церемонии открытия и собственно состязаний состоится церемония награждения победителей.

Анатолий Рахлин (1938-2013) — заслуженный тренер России, подготовивший более чем за полвека тренерской деятельности более 100 мастеров спорта по дзюдо и самбо, среди которых и президент России Владимир Путин.