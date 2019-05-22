Швея сборной Японии по фигурному Катанию Сатоми Ито будет работать над костюмом Евгении Медведевой для произвольной программы в следующем сезоне. Об этом написала сама фигуристка в своем «Инстаграме».

В комментариях под фото с шоу «Stars On Ice» поклонница Медведевой заявила, что Ито сошьет для россиянки подходящий костюм, на что фигуристка ответила ей: «В Японии встречаемся для работы над костюмом. Договорились уже давно».

Произвольную программу в новом сезоне Евгения Медведева будет исполнять под саундтрек из фильма «Мемуары Гейши».

Сатоми Ито уже делала костюм для Медведевой в 2016 году, тогда россиянка выступала в её платье на одном из шоу. Среди постоянных клиентов Ито значатся победительница финала Гран-при Рика Кихира, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, серебряный призер ОИ Шома Уно.