Американская экс-фигуристка Бриджит Намиотка рассказала о том, что была жертвой насилия со стороны спортивного партнера Джона Кафлина. Признание Намиотка опубликовала на странице в «Фэйсбуке».

Намиотка заявила, что ей жаль ушедшего из жизни бывшего партнера, однако Кафлин причинил боль как минимум десяти девушкам включая ее. «Я была жертвой сексуального насилия с его стороны на протяжении двух лет», — заявила экс-спортсменка, добавив, что необходимо подумать о его жертвах прежде чем жалеть о его утрате.

Кафлин и Намиотка выступали как спортивная пара с 2004 по 2007 года.

Напомним, 33-летний фигурист Джон Кафлин скончался в январе 2019 года, за свою спортивную карьеру он завоевал серебро командного чемпионата мира, а также стал вторым в паре с Кейтлин Денни на чемпионате четырех континентов.