Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Софья Евдокимова и Егор Базин рассказали о произвольной программе для нового сезона.

В интервью агентству РИА Новости спортсмены рассказали, что произвольная программа будет состоять из двух частей, музыка для первой — саундтрек из фильма «Список Шиндлера».

«Причем у нас будет не классическое исполнение «Списка Шиндлера«, которое все катают, а несколько иное», — рассказал Егор Базин, добавив, что программа ставится не по фильму и красного пальто на его партнерше не будет.

Вторая часть произвольной программы танцевальной пары пока держится в секрете. Постановщиком номера станет тренер Наталья Санникова.

Под музыку из фильма «Список Шиндлера» ранее катались такие фигуристы, как Юлия Липницкая, Елена Ильиных и Никита Кацалапов, Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.