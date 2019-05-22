Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что никто не ожидал такого итога сезона от Александра Логинова и назвал успешным первый год, проведенный на посту главы СБР.

«Подготовить команду к чемпионату мира было реально сложно. Хотя любое выступление на нем в принципе было бы положительным, прошлого года по сути не было. Но мы на 100 процентов выполнили задачи Минспорта, точь-в-точь: две серебряные, одна бронзовая медаль«, — рассказал Драчев на встрече с журналистами в Москве.

Он отметил, что результаты Логинова (две бронзы на этапе Кубка мира в Поклюке, два серебра в Нове-место, два золота в Оберхофе, еще две бронзы в Кэнморе, серебро и бронза Чемпионата мира в Эстерсунде, итоговое второе место в общем зачете) — следствие проведенной с ним работы.

Также Драчев спрогнозировал, что на следующем внеочередном Конгрессе IBU Россия станет полноправным членом организации.

Напомним, сейчас российские биатлонисты находятся на первом сборе в Белокурихе Алтайского края. По уважительным причинам отсутствуют лидеры сборной.