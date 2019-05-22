Маскот ФК «Енисей» — лев — стал героем нового ролика, призывающего болельщиков красноярцев прийти на матч с «Зенитом». Игра начнется в 14:00 мск 26 мая.

Петербургская команда за три тура до конца чемпионата обеспечила себе первое место и выход в Лигу чемпионов впервые с сезона 2015/16 года. «Енисей» занимает последнее место в турнирной таблице, прощается с тренером и вновь отправляется в ФНЛ.

Мы верим, что у нас всё получится. С ВАШЕЙ поддержкой. pic.twitter.com/CfhOAiQoGD — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 22 мая 2019 г.

В ответ на трогательный ролик «Енисея» «Зенит» разместил фото тренера-мотиватора Тони Роббинса.

После матча в воскресенье «Зенит» пройдет чемпионским парадом по Петербургу. Первая часть парада пройдет в акватории Санкт-Петербурга. Команда проедет по Крюковому каналу, Мойке и Фонтанке, затем высадится у Шереметьевского дворца и пересядет на специальный золотой автобус. От Шереметьевского Дворца команда с трофеем проедет до стадиона «Петровский».