В Петербурге 25 и 26 мая состоится Кубок европейских чемпионов по регби-7, в котором примут участие две российские команды — мужская «Нарвская застава» и женская «Нева-Лидер». На пресс-конференции, посвященной турниру, организаторы подробно рассказали, что ожидает зрителей.

Президент Федерации регби Санкт-Петербурга Михаил Зарицкий рассказал о формате турнира и его развитии в последние годы.

«Мы проводим Кубок европейских чемпионов в четвертый раз, в этот раз к нам впервые приедут все европейские чиновники, ответственные за развитие регби. Это признание того, что турнир проходит на высоком уровне. Играют 12 мужских команд, и в этом году впервые четыре женские команды разыграют кубок. В первый год мы с трудом набрали участников, а сейчас у нас очередь из десяти команд, которые хотят принять участие. Мы их не берем, потому что турнирной сеткой этого не предусмотрено. В следующем году мы, возможно, организуем отборочный этап, если Кубок европейских чемпионов останется в Петербурге. Этот турнир хорошо влияет на развитие регби — за последние три года в этот вид спорта пришло в три раза больше детей. На турнир стали приезжать иностранные туристы, которые поняли, что здесь живут доброжелательные люди», — сказал президент федерации.

Руководитель дирекции Кубка европейских чемпионов Филипп Ханин поделился информацией о призовом фонде турнира, а также рассказал о развлекательных мероприятиях, которые пройдут в дни матчей.

«На турнире состоится праздник для всей семьи — «РегбиFEST». Он бесплатный и включает десятки мастер-классов, в том числе тренера национальной сборной по регби-7 Вайсале Сереви и актера Ивана Охлобыстина. Будет работать концертная площадка, на которой выступит более 40 коллективов. Также будут студенческий и детский турниры по регби-7. Призовой фонд турнира в этом году изменился, 50 тысяч евро вместо 35 тысяч на мужские команды и 15 тысяч женским», — отметил функционер.

Капитан команды «Нарвская застава» Владимир Бегель поделился ожиданиями от предстоящих матчей на турнире.

«Организаторы сказали, что приготовили нам несколько сюрпризов — все команды очень крепкие. На турнир отбирали тех, кто может отбирать максимальную борьбу. Можно сказать пару слов об английской команде «Самурай» — любопытно посмотреть на них в деле. В каком составе они приедут, за какими целями… Мы давно наслышаны об этой команде и пересекались с ними на дубайских турнирах. Уверен, со всеми будет борьба, и проходных матчей не будет ни для кого», — резюмировал регбист.