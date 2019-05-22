Испанский футбольный клуб «Атлетико» показал обновленный комплект для домашних игр на следующий сезон. Имиджевый ролик появился на ютуб-канале мадридской команды, также фотографии формы разместили на официальном сайте.

Согласно заявлениям пресс-службы, новая форма была создана такой в честь комплекта десятилетней давности, в которой «Атлетико» завоевал титул победителей Лиги Европы в 2010 году. После той победы в испанском финале «матрасники» завоевали еще девять титулов, что считается одним из лучших периодов в истории клуба.

Новый комплект выполнен в традиционном стиле «Атлетико» — футболку украшают красно-белые вертикальные полосы, шорты ярко-синего цвета.

Техническим спонсором команды продолжает оставаться американский производитель экипировки Nike.

Ранее новые формы на сезон-2019/20 представили мюнхенская «Бавария» и миланский «Интер«.