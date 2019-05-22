Российский пловец, двукратный чемпион мира на короткой воде Климент Колесников госпитализирован в связи с тромбозом вены в руке и эмболией. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Согласно информации источника, спортсмена уже прооперировали, после случившегося Колесникову придется пройти длинный период реабилитации. С большой долей вероятности пловцу придется завершить спортивную карьеру.

Сейчас Клименту Колесникову 18 лет. Он является трехкратным чемпионом Европы в 50-метровом бассейне и четырехкратным чемпионов континента на короткой воде. Зимой 2019 года европейская лига плавания назвала Колесникова спортсменом года. Также с августа 2018 года пловец является обладателем мирового рекорда в заплыве 50м на спине.