На чемпионате мира по хоккею в Словакии сегодня, 23 мая, состоятся четвертьфинальные поединки.

На «Стил-Арене» в Кошице состоятся два матча. В 17:15 сборная Канады, победитель группы А, встретится с обладательницей четвертого места в группе Б командой Швейцарии. В 21:15 на этом же стадионе состоится второй матч дня, в котором сойдутся сборные Финляндии и Швеции.

На стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе свой четвертьфинал сыграет сборная России по хоккею Соперником дружины Ильи Воробьева станет сборная США, начало матча назначено на 17:15 по московскому времени. Спустя четыре часа на лед этой же арены выйдут команды Чехии и Германии.

Полуфиналы турнира пройдут в субботу, 25 мая, а матч за третье место и финал — в воскресенье, 26 мая.