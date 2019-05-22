Российский хоккеист московского ЦСКА и национальной сборной Кирилл Капризов рассказал о том, связывает ли его что-то с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Капризов опроверг слухи в СМИ и интернете о том, что его и известную фигуристку связывают романтические отношения. «Что за бред? Что-то писали после Олимпиады. Людям делать нечего – вот и написывают», — заявил хоккеист.

Также спортсмен рассказал о своей активности в интернете. В «Инстаграме» у Капризова всего одна страница, помимо этого форвард сборной России есть в социальных сетях «Вконтакте» и «Фейсбук». Однако сидит там Капризов редко, обычно просто листая новости.

Напомним, вчера Кирилл Капризов забросил в ворота Швеции свою первую шайбу на чемпионате мира по хоккею 2019 года.