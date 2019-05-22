Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко жестко прошелся по своему коллеге, россиянину, выступающему в Bellator, Сергею Харитонову.

В своем профиле в социальной сети «Инстаграм» Емельяненко выложил отдельное видео, подписав его фразой «Я же говорил, что Харитон дырявый!». Также боец добавил, что знал об этом раньше. Завершил свою речь Емельяненко традиционной для аккаунта фразой: «Всем хорошего дня и отличного настроения».

Таким грубым образом Емельяненко отреагировал на заявление Харитонова о долгом процессе переговоров насчет их боя. «В очередной раз я хочу обратиться к суперменеджеру Камилу Гаджиеву. Камил, пока ты мне готовишь достойное предложение, обсуждаешь его непонятно с кем в интернете, я, наверное, уже рожу», — сказал Харитонов в своем «Инстаграме» ранее.

Ранее Nevasport писал о том, что Емельяненко и Харитонов могут подраться в рамках турнира Fight Nights.