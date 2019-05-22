За волейболом следят во всем мире, но кому интересен этот вид спорта, когда есть более популярные и коммерчески привлекательные футбол, хоккей и баскетбол? В большинстве стран волейбол просто живет своей жизнью, и на него обращают внимание только во время крупных международных турниров, таких, как чемпионат мира. Сборная России по футболу не смогла выйти в плей-офф Лиги наций, баскетболисты стали четвертыми на ЧЕ-2017, а кто помнит, как сыграли мужская и женская сборные по волейболу на последнем ЧМ? Мужчины вылетели на этапе третьего группового этапа, девушки выбыли во втором групповом этапе. Выиграй они турнир, мы бы об этом уже могли забыть.

Сейчас женская сборная России начала выступление в Лиге наций, нового турнира, который заменил сборным Мировую лигу и Мировой Гран-при. Мужская сборная в прошлом розыгрыше заняла первое место из 16, женская — восьмое. На Олимпиаде в Рио дела были не лучше — мужчины стали четвертыми, как на Евро, женщины вылетели в четвертьфинале.

Мужская сборная России объективно сильнее женской, но популярнее этот факт ее не делает. Россияне начинают Лигу наций 31 мая, и уже известно, что команде Туомаса Саммельвуо не поможет Дмитрий Мусэрский, у которого диагностирована паховая грыжа. Девушки же свой первый матч Доминикане уже проиграли, но тренера сборной Красильникова уровень волейбола устроил. Следующий матч россиянкам предстоит сыграть против команды Китая, и с китаянками этого уровня может не хватить.

Но все же есть страны, где волейбол считается самым популярным видом спорта. Например, на Кубе. Однако сейчас сборная Кубы — не лучшая в мире, ведь из-за государственного строя в этой стране спортсмены мигрируют в другие страны и меняют спортивное гражданство. Так, недавно игрок «Зенита» Ореоль Камехо получил российский паспорт. Если бы на Кубе были помягче к своим спортсменам, эта страна выносила бы всех на международной арене.

В нашей же стране и прием в Кремле могут устроить, и машину подарить, но это популяризации волейбола не сильно способствует. В этот вид спорта никому не интересно вкладывать деньги. Только «Газпром» спонсирует сразу три команды — два «Зенита» и «Газпром-Югру». Но вкладываться в развитие детского волейбола или спонсировать проведение соревнований никто не хочет — это все-таки не Лига чемпионов.

Проблема волейбола такая же, как у футбольного ПФЛ — нет болельщиков и денег. Этому виду спорта не хватает медийности, здесь мало личностей. А откуда им появиться, когда клубы из Суперлиги играют в академиях с вместимостью по 500 человек? Куда выгоднее и интереснее вложить средства в футбол, а волейбол так и останется видом спорта, который культивируют в школе на физкультуре.