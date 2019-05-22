Защитник сборной России по хоккею и клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев поделился мнением о том, что на чемпионате мира стоит сократить количество участников. Слова хоккеиста прозвучали в интервью порталу «Известия».

По мнению Зайцева, количество команд на групповом этапе могло быть и поменьше, так было бы интереснее и зрителям. «Пару команд точно можно было бы убрать. Из каждой группы. 12 команд — по шесть в каждой из групп — было бы интересней», — заявил хоккеист.

Также защитник рассказал о настрое на игры плей-офф мирового турнира: «Наше дело — выходить на лед, по полной отрабатывать свою смену и добиваться побед для сборной».

Напомним, завтра, 23 мая, сборная России по хоккею проведет четвертьфинальный матч против команды США. Встреча состоится в 17:15 по московскому времени.