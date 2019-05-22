Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о смене критериев отбора в сборной и гарантированных местах для лидеров команды на этапах Кубка мира.

В интервью РИА Новости Драчев заявил, что решение об изменении критериев отбора будет принято в сентябре. «На тренерском совете решим, как нам выбрать лучших и как сделать, чтобы лидеры, такие как Логинов, имели гарантированный шанс выступления на первых этапах», — заявил президент СБР.

Сейчас на рассмотрении у руководства союза варианты, при которых спортсменов вызывают в сборную не за один хороший результат, а держался на высоком уровне на протяжении какого-то времени. «Он подготовится к этому старту, а потом не показывает результатов. Надо, чтобы по всем этапам спортсмен шёл в лидерах», — заключил Драчев.

Сейчас сборная России по биатлону находится в Белокурихе на первом тренировочном сборе перед новым сезоном.