Российский пловец Климент Колесников рассказал о том, в каком состоянии сейчас находится и опроверг сообщения о возможном прекращении спортивной карьеры.

«Я проходил плановое углубленное медицинское обследование. Моему здоровью ничего не угрожает», — заявил Колесников в интервью порталу ТАСС.

Тренер Колесникова Дмитрий Лазарев также опроверг информацию о том, что спортсмен из-за проблем со здоровьем может завершить карьеру. Согласно его словам, у врачей были некоторые подозрения, однако сейчас все хорошо. «Остались только небольшие проблемы, которые мы решаем», — рассказал специалист.

Напомним, сегодня, 22 мая, в СМИ поступила информация, что 18-летнего пловца Климента Колесникова прооперировали в связи с тромбозом вены и эмболией.