Нападающий баскетбольного клуба «Зенит» Сергей Карасев рассказал об ощущениях от предстоящей полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА. Слова спортсмена приводит портал Чемпионат.com.

По мнению Карасева, в матче с ЦСКА необходимо выстоять первые минуты встречи. «Они всегда выходят и пытаются тебя убить в первой четверти, в первые пять минут”, – рассказал баскетболист, добавив, что шансы в противостоянии есть при равной игре на протяжении трех-четырех четвертей.

Также Карасев заявил, что победа в Евролиге не расслабит армейский клуб. «Может быть, конечно, будет немного поменьше сил, немного поменьше свежести, но у них равноценно хорошо играют», – заявил Карасев.

Напомним, серия плей-офф полуфинала Единой Лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА стартует завтра, 23 мая, матчем в Москве.