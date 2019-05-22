Бегунья из ЮАР Кастер Семеня, повышенный уровень тестостерна которой заставляет Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) считать ее мужчиной, не сможет выступать на дистанциях 800 и 1500 метров после принятия новых правил.

Чтобы вернуться на излюбленные дистанции, Семене необходимо снизить тестостерон.

На дистанцию в 3000 метров правила не распространяются, поэтому Семеня пробежит ее на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине (Prefontaine Classic).

Смена дистанции связана с новыми правилами по допуску спортсменок с повышенным уровнем тестостерона. Семеня теперь не может выступать на прежних дистанциях, пока не понизит уровень своего тестостерона. Дистанция 3 000 метров не попадает под новые правила.

28-летняя Семеня является двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 800 метров.