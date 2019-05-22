В Словакии продолжается чемпионат мира по хоккею, на котором определились все участники стадии плей-офф.

Вчера, 21 мая, завершился групповой этап, по итогам которого стали известны все пары четвертьфинальных матчей. Из группы А в следующий раунд турнира вышли сборные Канады, Германии, Финляндии и США. Из группы В борьбу продолжат команды России, Чехии, Швеции и Швейцарии.

Четвертьфиналы состоятся в четверг, 23 мая. Сборной России, занявшей первое место в группе В, предстоит сыграть с четвёртым местом группы А — США. В параллельном матче Канада будет встречаться со Швейцарией, обе игры начнутся в 17:15 по московскому времени.

В 21:15 пройдут еще два четвертьфинальных матча: Финляндия сыграет со Швецией, Чехия — с Германией.

Полуфиналы состоятся 25 мая, матч за третье место и финал — 26 мая.