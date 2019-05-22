Букмекеры оценили вероятность того, что полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков останется капитаном команды на следующий сезон.

По мнению аналитиков, подобный вариант является маловероятным. На что, что Глушаков получит капитанскую повязку на матч первого тура РПЛ-2019/20, ставят с коэффициентом 7.80. Это составляет примерно 12% вероятности.

Вероятность того, что капитаном команды будет назначен другой игрок, оценивается значительно выше – коэффициентом 1.05, что соответствует примерно 88%.

Также ранее появилась информация о том, что руководство «Спартака» может досрочно разорвать контракт с Глушаковым. Отмечалось, что игрок может продолжить карьеру в «Ростове».

Перед заключительным туром нынешнего чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место с 49 очками.