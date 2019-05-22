В Санкт-Петербурге состоится масштабный фестиваль водных видов спорта — Кубок Форта Константин.

Мероприятие будет проходить в первый день лета: посетителей Фестиваля ждёт насыщенная программа, которая стартует в 12:00. На Фестивале состоятся открытые соревнования по кабельному Вейкбордингу от Kingwinch, призовой фонд которых составит 250 тысяч рублей.

Также в рамках мероприятия пройдёт официальный чемпионат Санкт-Петербурга по Сапсёрфингу и сертифицированный этап чемпионата мира по вейксёрфингу с призовым фондом в размере 200 тысяч рублей.

Кроме того, посетители мероприятия станут зрителями III Международного фестиваля воздушных змеев «ФОРТОЛЁТ — 2019». «В небо над Финским заливом взовьются сотни воздушных змеев самых разнообразных окрасов и форм», — сообщают организаторы.

Вся программа фестиваля будет проходить в форте Константин, Кронштадт.