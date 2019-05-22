Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, какие проблемы мешают команде успешно выступать на международных стартах.

Специалист сообщил, что самым проблемным вопросом является сервис команды. Драчёв пояснил, что имеет в виду не смазку и подготовку лыж, а все организационные и подготовительные моменты – например, автобусы для спортсменов и шлиф-машины, которые должны сопровождать команду на соревнованиях. «От этого результат зависит не меньше, чем от тренеров», — сказал Драчёв, слова которого приводит агентство «Р-Спорт».

Глава СБР подчеркнул, что команда знает, в чем именно надо прибавлять и что негативно влияет на результаты.

Ранее Алексей Нуждов рассказал, почему сборная России не использует шлиф-машины.