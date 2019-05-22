Футбольный клуб «Краснодар» усилился полузащитником голландского «Эволле» Юнесом Намли.

Отмечается, что соглашение с 24-летним футболистом будет рассчитано на четыре года. «Краснодар» был не единственным претендентом на приобретение Намли: также покупку игрока рассматривали голландские «Аякс» и «Фейеноорд», но российский клуб оказался быстрее.

Намли является датчанином марокканского происхождения. Сам игрок уже заявил, что рад продолжить свою карьеру в большом клубе. Сумма сделки по полузащитнику пока не разглашается.

Ранее сообщалось, что по итогам нынешнего сезона из краснодарской команды уйдут полузащитники Маурисио Перейра и Шарль Каборе, так как у них заканчиваются контракты. Также под вопросом находится будущее нападающего Ари.