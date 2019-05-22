Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, ответила на вопросы подписчиков о своей свадьбе.

В историях своего «Инстаграма» Степанова опубликовала видео, на котором показывает кольцо. Подписчики сразу предположили, что фигуристка в скором времени выходит замуж, о чём и спросили у неё. Однако Степанова версию болельщиков сразу же опровергла. «Я не выхожу замуж, — написала фигуристка. — Я выкладываю просто то, что мне нравится».

Напомним, в минувшем сезоне Степанова и Букин выиграли два этапа Гран-при — в России и Финляндии. На чемпионате России фигуристы заняли второе место и отобрались на чемпионат Европы, где также стали вторыми.

Ранее Степанова впечатлила подписчиков фотографиями в Бали, на которых продемонстрировала стройную фигуру.