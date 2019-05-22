Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сравнил Филиппа Киркорова с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.

Губерниев комментировал международный музыкальный конкурс «Евровидение-2019» и провёл аналогию между российским коллективом и спортивной командой. Комментатор отметил, что Сергей Лазарев готов побеждать, а Филиппа Киркорова назвал его главным тренером.

«Из моих уст, ты как Черчесов, только без усов», — сказал Губерниев Киркорову.

Ранее Губерниев выложил в своем профиле в «Инстаграме» фотографию обнажённых швейцарских биатлонистов, и призвал их российских коллег сделать что-то подобное. В ответ на это один из подписчиков Губерниева заявил: «Команда «Матч ТВ» тоже пускай присоединится к сборной Швейцарии».