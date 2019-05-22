Российский фигурист Даниил Самсонов, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, ответил на вопрос о пятерных прыжках.

Подписчики фигуриста в «Инстаграме» спросили, хочет ли он разучить пятерной прыжок. «Конечно», — ответил Самсонов.

Напомним, в минувшем сезоне Самсонов одержал победу на первенстве России, которое прошло в Перми, но не принял участие в чемпионате мира среди юниоров, так как не проходит по возрасту. Фигурист начнет выступать в юниорской категории лишь в следующем сезоне.

Ранее фигурист рассказал, что первым из квадов он стал два года назад тренировать четверной аксель. Лутц, флип и тулуп Самсонов начал пробовать три месяца назад. Спортсмен заявил, что легче всего ему даётся лутц, так как является зубцовым прыжком.