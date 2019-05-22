Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновлённую таблицу стоимости элементов в фигурном катании.

В сезоне 2019/20 исполнение прыжков будет оцениваться по новым правилам, однако их базовая стоимость не изменилась. Нововведение коснулось прыжков, исполненных с недокрутом — теперь они будут оцениваться выше, чем в минувшем сезоне.

Например, в прошлом сезоне базовая стоимость тройного акселя составляла 8 баллов, а минимальная стоимость с учётом недокрута равнялась 6,00. В следующем сезоне недокрученный аксель будет стоить не менее 6,40 балла.

Изменения коснулись не только акселя, но и других прыжков — с их стоимостью можно ознакомиться в приведённой ниже таблице.

Напомним, ранее ISU опубликовал календарь международных соревнований сезона 2019/20.