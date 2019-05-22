Российский фигурист Александр Самарин завершил работу над постановкой новых программ на сезон 2019/20.

Как сообщает официальный сайт ЛТК ЦСКА, где тренируется Самарин, в программы были внесены последние поправки. В роли постановщиков короткой программы выступили двукратные чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский.

Произвольную программу Самарину поставил Николай Морозов. О выборе музыки на новый сезон фигурист пока не рассказал.

Напомним, в минувшем сезоне спортсмен неудачно выступил на этапах Гран-при и не попал в финал серии. На чемпионате России он смог отобраться в состав национальной сборной и выступил на чемпионате Европы, где завоевал серебряную медаль. Затем фигурист стал бронзовым призёром командного чемпионата мира.