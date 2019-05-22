Итальянский футбольный тренер Массимо Каррера заявил, что не будет продолжать свою карьеру в туринском «Ювентусе».

«Я рад, что кто-то вспоминает меня, но у меня не было никаких контактов с клубом», — сказал Каррера, слова которого приводит Napoli Magazine. Специалист входил в тренерский штаб «Ювентуса» до того, как перешёл в «Спартак». В туринском клубе он работал ассистентом главного тренера.

Напомним, в минувшем сезоне «Ювентус» возглавлял Массимилиано Аллегри, однако тренер решил покинуть команду. Ранее сообщалось, что новым главным тренер «Ювентуса» может стать Симоне Индзаги. Как сообщают итальянские СМИ, представители «Ювентуса» уже общались с Индзаги по поводу его возможной работе в туринском клубе. На данный момент у специалиста подписан контракт с «Лацио» до 2020 года, однако сам тренер недоволен тем, как воспринимают его работу.