Квалификация предстоящего Гран-при Монако в Формуле-1 может пройти под дождём.

Как сообщает Planet F1, метеорологи предсказывают солнечную погоду в четверг, когда состоятся первые тестовые заезды и в воскресенье — во время самой гонки. Однако в субботу, когда должна состояться квалификация, синоптики обещают дождь.

Напомним, этап Гран-при в Монако стартует 23 мая — в этот день состоятся две свободные практики. 24 мая у пилотов будет день отдыха, а днём позже пройдет третья практика и квалификация. Сама гонка состоится в воскресенье, 26 мая.

Ранее российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Монако. Гонщик рассказал, что трасса в Монако отличается от других, так как является городской, и стены находятся близко к дороге. «Важно постепенно наращивать скорость и уважать эту трассу», — пояснил Квят.