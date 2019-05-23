Сборная России по хоккею одержала семь побед в семи матчах группового этапа чемпионата мира, однако без режима питания хоккеистам такого уровня было бы тяжело.

По словам менеджера отеля, в котором живет сборная России во время чемпионата мира, перед матчами хоккеисты едят пасту, иногда с лососем, а после игры — курицу, стейки говядины и лосося. Он отметил, что игроки не едят мясо перед матчами.

Спортивная диета многих игроков включает авокадо, а вот десерты хоккеисты не едят, заменяя их фруктами. В 11 утра, когда у них второй завтрак, едят блины и сырники. Менеджер отеля, слова которого приводит Sport24, отметил, что для сборной России специально пекутся сырники. Кроме того, россияне едят супы — обычный и крем-суп.

Спортивная диета сборной России предусматривает насыщенный ужин: супы, паста, соусы, курица, стейки, много овощей и сыров — это то, чем могут насытиться игроки в словацком отеле.