Немецкая лыжная ассоциация огласила фамилии биатлонистов, которые будут готовиться к сезону 2019/20 в составе национальной сборной.

В основной состав женской команды попали Денизе Херрман, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Франциска Хильдебранд, Марен Хаммершмидт, Янина Хеттих, Каролин Хорхлер и Анна Вайдель. В списках отсутствует Надин Хорхлер, которая хотела завершить карьеру через год.

В составе мужской сборной Германии подготовку к сезону проведут Бенедикт Долль, Симон Шемп, Арнд Пайффер, Роман, Рес, Эрик Лессер, Лукас Фрачер, Йоханнес Кюн, Филипп Хорн и Филипп Наврат.

Напомним, недавно о завершении карьеры объявила лидер женской сборной Германии Лаура Дальмайер. За свою карьеру спортсменка завоевала два золота и одну бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане, также она является семикратной чемпионкой мира и обладательницей Большого хрустального глобуса.