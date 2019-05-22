Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что хотел бы продолжить работать в России.

«В настоящее время я заинтересован в тренерской работе в России, мне там понравилось», — сказал Каррера, слова которого приводит Napoli Magazine. Однако ранее, в декабре, специалист говорил, что не хочет возвращаться в Россию.

Напомним, 22 октября 2018 года руководство «Спартака» отправило Карреру в отставку. Главной причиной увольнения назвали неудовлетворительные результаты, которые команда показала под руководством итальянца. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Рауль Рианчо, затем команду официально возглавил Олег Кононов.

Объединение болельщиков красно-белых «Фратрия» осудило руководство клуба за такое решение.