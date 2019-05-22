Футбольный клуб «Зенит» опубликовал подробную схему чемпионского маршрута, который будет организован в честь победы команды в Российской Премьер-Лиге.

Первая часть парада пройдет в акватории Санкт-Петербурга. Мероприятие начнётся в 19:15 по московскому времени, отправной точкой станет пересечение Крюкова канала с каналом Грибоедова. Команда проедет по Крюковому каналу, Мойке и Фонтанке, затем высадится у Шереметьевского дворца и пересядет на специальный золотой автобус.

От Шереметьевского Дворца команда с трофеем проедет до стадиона «Петровский», где и завершится парад. У Шереметьевского Дворца «Зенит» будет в 20:15 по московскому времени, а на стрелку Васильевского острова приедет к 21:00.

Напомним, парад состоится 26 мая, после матча 30-го тура с «Енисеем».