Футбольный матч между молодёжными составами «Зенита» и «Енисея» будет проходить на стадионе «Газпром-Арена».

Команды встретятся в рамках заключительного, 30-го тура молодёжного первенства России, игра пройдет в субботу, 25 мая. Начало матча запланировано на 12:00, вход на стадион будет бесплатным для зрителей. Однако для того, чтобы посетить арену, болельщикам нужно будет получить пригласительные билеты — они будут выдаваться в кассовом павильоне №2 с 10 часов утра.

Перед заключительным матчем подопечные Константина Зырянова располагаются на пятом месте турнирной таблицы, имея в своём активе 54 очка. Молодежная команда «Енисея» выступает менее успешно и занимает десятое место с 33 очками.

Основные составы команд встретятся на следующий день, 26 мая.