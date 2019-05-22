Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая выступит в японском театрализованном ледовом шоу Ice Hyoen 2019.

Шоу будет проходить в Йокогаме 26-28 июля, помимо Липницкой в нём примут участие Дайсуке Такахаши, Стефан Ламбьель, Нобунари Ода, Сидзука Аракава и другие фигуристы.

Спортсменка призналась, что выступать в тяжёлом и тугом костюме для неё непривычно. «Особенно парик тяжёлый – длинные волосы», — пояснила Липницкая. Также фигуристка рассказала, что не сразу дала свое согласие на участие в шоу, а сначала посмотрела, кто ещё входит в состав. По мнению Липницкой, проект получится интересным, так как является не обычным шоу, а театром на льду, передающим японскую культуру.

«Думаю, смогу вжиться в роль и соответствовать японской культуре. Надеюсь, всем понравится», — сказала Липницкая.