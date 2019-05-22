«Локомотив» обыгрывает екатеринбургский «Урал» в финальном матче Кубка России. Команды ушли на перерыв при счёте 1:0.

Автором единственного забитого гола стал Дмитрий Баринов, открывший счёт на 27-й минуте встречи.

Напомним, матч проходит на стадионе «Самара-Арена», букмекеры не сомневаются в победе «железнодорожников». В полуфинале Кубка России «Локомотив» обыграл «Ростов». В первой встрече команды не выявили победителя и сыграли вничью со счётом 2:2, однако в ответном матче «железнодорожники» оказались сильнее. Команда Юрия Сёмина забила в ворота «Ростова» два безответных мяча и вышла в решающую стадию турнира.Екатеринбургский клуб сыграл вничью со счетом 2:2 с тульским «Арсеналом» и по сумме двух встреч вышел в финальную стадию.