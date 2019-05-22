Пилот команды «Рено» Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от предстоящего этапа Гран-при в Монако.

«Если пойдёт дождь в воскресенье, я останусь дома, — пошутил пилот. — К чёрту эти гонки». Хюлькенберг добавил, что дождь в Монако очень специфичен, так как из-за конфигурации трассы и системы слива вода будет скапливаться на поверхности.

Напомним, ранее стало известно, что квалификация Гран-при Монако может проходить в дождливую погоду. Метеорологи предсказывают солнечную погоду в четверг, когда состоятся первые тестовые заезды и в воскресенье — во время самой гонки. Однако в субботу, когда должна состояться квалификация, синоптики обещают дождь.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Монако. Гонщик рассказал, что трасса в Монако отличается от других, так как является городской, и стены находятся близко к дороге.