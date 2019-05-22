Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв назвал имя голкипера, который будет защищать ворота команды в матче против США.

Как сообщает «Матч ТВ», в воротах сборной России будет играть Андрей Василевский. До этого Василевский принимал участие в матче со Швецией.

Россия и США встретятся в четвертьфинале чемпионата мира, игра состоится в четверг, 23 мая. Начало матча назначено на 17:15 по московскому времени.

На групповом этапе сборная России одержала семь побед из семи, обыграв хоккейные команды таких стран, как Норвегия, Австрия, Чехия, Швейцария, Швеция, Латвия и Италия. За семь игр подопечные Ильи Воробьева забросили соперникам 36 шайб, пропустив семь — это лучший результат на турнире.