Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, когда состоится распределение участников по этапам серии Гран-при на сезон 2019/20.

«Состав участников Гран-при по этапам серии определится в конце июня», – заявил Горшков, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, ранее Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал календарь международных соревнований на следующий сезон. Сначала пройдёт серия юниорских этапов Гран-при, первый из которых состоится во французском Куршевеле в период с 21 по 24 августа. Первый этап взрослой серии Гран-при – Skate America – состоится в Лас-Вегасе в период с 18 по 20 октября.

Финал юниорской серии Гран-при традиционно будет проходить вместе со взрослыми соревнованиями.