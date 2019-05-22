Известный журналист Василий Конов выразил предположение, что полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов скоро завершит спортивную карьеру.

Ранее сообщалось, что Денисов имеет предложение от ФК «Сочи», но Конов пояснил, что это не единственный возможный вариант для футболиста. «Однако полузащитник все больше склоняется к тому, чтобы завершить карьеру, — написал Конов в своем телеграм-канале. — На данный момент этот вариант самый вероятный из всех».

Денисов не выступает за «Локомотив» с апреля текущего года, он пропустил семь последних игр команды. Изначально в СМИ прошла новость о болезни футболиста, но после стало известно, что хавбек, обиженный на подготовленную для него манишку игрока запасной команды, «хлопнул дверью».