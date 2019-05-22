Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган рассказал, где и когда состоятся контрольные прокаты перед сезоном 2019/20.

«Контрольные прокаты на этот раз пройдут 7 и 8 сентября на МСА «Лужники», — заявил Коган, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, контрольные прокаты проводятся ежегодно перед стартом соревновательного сезона. В мероприятии принимают участие лучшие фигуристы страны и демонстрируют свои новые программы. Основная цель контрольных прокатов — определить, какие элементы программ требуют доработки перед тем, как фигурист выйдет на международные старты.

В прошлом году показ короткой программы на контрольных прокатах был закрытым для зрителей и журналистов и проходил на базе в Новогорске. Произвольную программу спортсмены показывали в «Мегаспорте», куда продавались билеты для зрителей.