Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, где и когда состоится чемпионат России сезона 2019/20.

По словам Горшкова, турнир будет проходить в Красноярске в период с 24 по 29 декабря. Также глава ФФККР сообщил, что юниорское первенство России состоится в Саранске с 4 по 8 февраля. Слова специалиста приводит ТАСС.

Чемпионат России по фигурному катанию проводится после серии и финала Гран-при и является отборочным стартом для попадания в национальную команду. Спортсмены, прошедшие отбор, получают путёвку на чемпионат Европы, который обычно проходит в январе.

По итогам юниорского первенства России определяется состав команды для участия в юниорском чемпионате мира.