Женская сборная России по волейболу встречается с командой Китая в первом туре Лиги наций. Игра, которая будет проходить в Бразилиа, стартует в 23:00 по московскому времени.

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Сборная России представляет третью группу. Накануне команда встречалась с Доминиканской республикой, следующим соперником стане сборная Бразила. Сегодняшний матч, как и все игры третьей группы, проходит на арене «Жиназио Нильсон Нельсон».

В первой встрече турнира Россия потерпела поражение со счетом 1:3. Первую партию россиянки уступили со счетом 21:25. В следующем розыгрыше сборной удалось отыграться и сравнять счет — 25:22. Однако затем представители Доминиканы перехватили инициативу и выиграли ещё две партии — 18:25, 28:26.