В Самаре завершился финальный матч Кубка России по футболу, в котором встречались московский «Локомотив» и екатринбургский «Урал». Победу с минимальным счётом 1:0 одержала команда Юрия Сёмина.

Автором единственного забитого гола стал полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Баринов, открывший счёт на 27-й минуте встречи.

Напомним, перед началом встречи букмекеры выразили уверенность в победе столичного клуба. Более того, они предположили, что поединок завершится именно со счётом 1:0.

В полуфинале Кубка России «Локомотив» обыграл «Ростов». В первой встрече команды не выявили победителя и сыграли вничью со счётом 2:2, однако в ответном матче «железнодорожники» оказались сильнее. Команда Юрия Сёмина забила в ворота «Ростова» два безответных мяча и вышла в решающую стадию турнира.

Екатеринбургский клуб сыграл вничью со счетом 2:2 с тульским «Арсеналом» и по сумме двух встреч вышел в финальную стадию.