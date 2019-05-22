Супруга полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова Инна сообщила о скором переезде из Санкт-Петербурга.

На своей странице в «Инстаграме» Жиркова сообщила, что Петербург за короткий срок стал для неё родным городом, но полюбить его удалось не сразу. «Сейчас понимаю, что скоро мы переедем, — написала супруга футболиста. — Но знаю точно, что в этом прекрасном городе меня всегда будут ждать друзья».

Напомним, в нынешнем сезоне Жирков принял участие в одиннадцати матчах «Зенита» и записал на свой счёт три результативные передачи. Большую часть сезона полузащитник пропустил, так как восстанавливался после серьёзной травмы. Действующий контракт Жиркова с «Зенитом» истекает этим летом.

Ранее сообщалось, что Жирков может продолжить карьеру в «Тамбове», если «Зенит» не продлит соглашение.