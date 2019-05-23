Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет с московским ЦСКА в полуфинале Единой лиги ВТБ. Игра состоится сегодня, 23 мая, и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Серия будет длиться до трёх побед, первые два матча состоятся в Москве. Третья игра пройдёт в Санкт-Петербурге, но если победитель не будет выявлен, то на «Сибур-Арене» будет проведён ещё один матч.

В четфертьфинале подопечные Джоана Плазы обыграли «Локомотив-Кубань», выиграв решающий матч на домашнем паркете. После победы Плаза сказал, что игроки «Зенита» проделали отличную работу и доказали, что они могут сражаться и побеждать вопреки мнению большинства

Перед полуфиналом Единой лиги ВТБ армейцы в восьмой раз завоевали титул чемпионов Евролиги, обыграв в финале турецкий «Анадолу Эфес»