В Монако стартует очередной этап серии Гран-при Формулы-1. Сегодня, 23 мая, состоятся тестовые заезды.

Первая свободная практика начнётся в 12:00 по московскому времени, вторая — в 16:00. Завтра, 24 мая, пилоты получат день перерыва от заездов, а в пятницу состоится третья свободная практика и квалификация, старт будет дан в 13:00 и 16:00 соответственно. Сама гонка будет проходить в воскресенье и начнётся в 16:10.

Пилотам нужно будет преодолеть 78 кругов дистанции, что в общей сложности составляет 260,286 км. Ранее стало известно, что метеорологи предсказывают дождь на время квалификационных заездов.

Трасса в Монако отличается от многих других, так как является городской — из-за этого стены находятся в непосредственной близости от зоны движения болидов.

Напомним, на данный момент в личном зачете пилотов лидирует Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес». На семь очков от него отстает партер по команде Валлтери Боттас.