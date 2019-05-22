Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл поделился от предстоящего матча с Россией, который пройдет в рамках четвертьфинала чемпионата мира.

Блэшилл сообщил, что хорошо знает сборную России, так как в её состав входит множество игроков НХЛ. «Это суперталантливая команда, с убийственной атакой, у них самое сильное нападение на турнире», — заявил тренер, слова которого приводит «Чемпионат».

Специалист подчеркнул, что сборная США пока ещё не показала свою лучшую игру на турнире, но надеется, что это удастся сделать завтра.

Матч между США и Россией состоится в четверг, 23 мая, и начнётся в 17:15 по московскому времени. Команда Ильи Воробьёва одержала победу в группе Б, не потерпев ни одного поражения в ходе группового этапа. Сборная США стала четвертой в группе А.